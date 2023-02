EM-hõbeda võitnud noor karateka: tuleb tööga samamoodi jätkata

Töökus ja tahte tõid Tallinnas treenivale ning kehakaalus kuni 67 kg võitlevale Tan Markus Ojalale (Spordiklubi Impact) läbilöögi. Temast sai Eesti meeste seas esimene karateka, kes võitis kuni 21-aastaste Euroopa meistrivõistlustel medali.

"See tuli minu jaoks väga suure üllatusena, kuna varasemalt ei ole tiitlivõistlustel ega suurematel võistlustel mul kõige paremini läinud. See näitas mulle, et kõik, mida ma teen, teen õigesti. Tuleb lihtsalt samamoodi jätkata," kinnitas Ojala ERR-ile.

Järveotsa Gümnaasiumi 12. klassis õppiv Ojala läks sõbra õhutusel karatetrenni juba esimeses klassis. Ala on aastatega külge kasvanud ja aitab tal emotsioone välja tuua. "Kui igapäevaelus olen selline vaiksem ja tegelen oma asjadega, siis karates ma saan karjuda, ennast välja elada. See on minu arvates vabastav," sõnas ta.

Ojalat juhendab kuuendat aastat Margus Lillinurm, kelle sõnul tuli medalivõit tänu väga heale koostööle. Hõbemedalist harjutab ka Eesti koondise peatreeneri Aleksandr Zõkovi käe all ja saab paljude sparringupartneritega lööke treenida.

"Hindame seda medalit väga kõrgelt, tööd on palju tehtud ja ühiselt on palju tehtud kõikide sõpradega koos. See oli väga suur saavutus meile," kinnitas Lillinurm.

Margus Lillinurm on treenerina tööd teinud üle 25 aasta ja Ojala on tema esimene õpilane, kellega ta sportlikus karates jõudis tiitlivõistluse medalini.

"Ta on väga enesekindel ja väga töökas, see on kõige tähtsam. Kui sa oled endale sihid pannud, siis Tan on selline poiss, kes alati proovib lõpuni minna, olenemata, mis ka ei oleks. Ta annab teistele eeskuju oma positiivsusega. Ta mõtleb hästi sügavalt neid matše läbi ja tal on selline sisemine kiirus ja sihikindlus olemas, et ta suudab maailmatasemel täiesti hakkama saada," iseloomustas Lillinurm hoolealust.

Aprillis 19-aastaseks saav Ojala teeb viis-kuus trenni nädalas ja ei hakanud esimese medali järel suuri lubadusi jagama. "Ma ei taha selle pealt liiga uhkeks minna. Sa pead lihtsalt vaeva nägema, tööd tegema ning kõik, mis peab sinu kätte tulema, see ka tuleb," sõnas EM-hõbe.

Märtis lõpus läheb Ojala võitlusse täiskasvanute Euroopa meistrivõistlustel, kus ootab ületamist mullune üheksas koht.