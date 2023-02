Eesti meistrivõistlustel breiktantsus saab näha põnevaid vastasseise

Eestlastele tuleb konkurentsi pakkuma rekordarv võistlejaid välisriikidest ning esimest korda on kavas 4 vs 4 Breik Crew kategooria, kus tantsijad osalevad tiimide kaupa. Päeva jooksul selguvad parimad 11 kategoorias ja kuues erinevas tänavatantsustiilis.

Kui seni on Eesti Tänavatantsijate Liit korraldanud meistrivõistluseid erineval ajal, siis 2023. aastast alates toimuvad meistrivõistlused kalendriaasta alguses, et selgitada meistrid välja võimalikult vara. Nii on võimalik Eesti esindajaid saata eesootavatele välisvõistlustele terve hooaja jooksul.

Breiktantsijad sel korral stardimaksu tasuma ei pea. "Kuna breik on 2024. aastal Pariisi olümpiamängudel üks aladest, siis saime breigi edendamiseks suurema toetuse. Ootame igal juhul rohket osavõttu ja praegu tundub võistlejate nimekiri väga huvitav," kinnitas võistluste juht Mari Venski.

"Isiklikult ootan väga ka neljaliikmeliste tiimide võistlust, mida meil varem kavas pole olnud. Selle vastu on tantsijad ise ka huvi tundnud ning need lahingud on väga vaatemängulised," lisas ta.

Eesti meistreid selgitatakse lisaks breiktantsule veel viies tänavatantsustiilis: hip-hop, house, popping, locking ja krump. Kui suur osa kategooriatest on vanusepiiranguta ehk võistelda saavad ka täiskasvanud, siis üks on eraldi juunioride vanuseastmele.

Žürii koosneb sel korral välismaa tippudest, kelle hulka kuulub näiteks Inglismaa breiktantsu meistrivõistluste eestvedaja ning noorte olümpiale breiktantsu hindamissüsteemi üks rajajatest B-boy Renegade. Tema kõrval on otsustajateks veel Soomest pärit Taija Hinkkanen (B-girl Taya), kes kuulub maailmakuulsa Flow Mo Crew koosseisu. Ka kolmas breigikohtunik B-boy Narek the Show on üle 14-aastase kogemusega tantsija, kes on saavutanud esikohti suurvõistlustel nii Venemaal kui Euroopas.

Ka teisi tänavatantsustiile hindab välismaine žürii, kuhu kuuluvad Inglismaalt pärit tantsijad Braze ja Kashmir Leese ning Rootsist pärit Lockingu stiili edendaja Funky Fedler. Kõik žüriiliikmed on tegutsenud tänavatantsumaastikul vähemalt 15 aastat ning võitnud esikohti nii Aasias kui Euroopas.