Suvel peetakse Eestis U-17 neidude jalgpalli EM-finaalturniir

Eestis on varem peetud U-19 noormeeste EM-finaalturniir 2012. aastal. Kolme aasta tagune alla 17-aastaste noormeeste turniir jäi Covidi tõttu ära. Juba sel suvel saab Eesti aga uue võimaluse, kui siia kogunevad Euroopa parimad neidude võistkonnad.

"Kui me seda usaldust nagu varem hästi ära kasutame ja selle turniiri endale harjumuspäraselt hästi ära teeme, siis usun, et see avab meile uksed ka järgnevateks analoogseteks üritusteks. Mine tea, äkki saavad meie poisid uue võimaluse EM-finaalturniiril mängimiseks. Oleme põnevil ja anname endast parima," ütles turniiri direktor Juss Tamming.

Korraldajamaana turniiril osaleva Eesti neidude koondisel on omad ootused ja ka pinged.

"See väike positiivne pinge on alati tegelikult hea. Kui sul ei ole pinget, siis sa tegeled harrastusspordiga, aga hea pinge peab alati olema ja kui juba võtta eesmärk, pinge või vastane - miks mitte võtta kõige paremad," sõnas alla 17-aastaste neidude koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva.

Treeneri sõnul on kõige olulisem mängijad maikuuks füüsiliselt tippvormi saada, et Euroopa kõrgel tasemel mängida.

Turniir toimub Tallinnas, Tartus ja Võrus 14.- 26. maini.