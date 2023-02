FCI Levadia sõlmis lepingu pikaaegse Narva Transi mängumehega

Zakarljuka on Eesti Premium liiga jälgijatele hästi tuttav Narva Transi võistkonnast, kus ta mängis järjestikusel kuuel hooajal (2017-2022), kandes keskväljal põhimehe rolli, kirjutab Levadia oma kodulehel.

Zakarljuka tuli ka Narva Transiga 2019. aastal Tipneri karikavõitjaks.

Enne Narva Transiga liitumist mängis Zakarljuka Venemaal, sealhulgas ka klubis Peterburi Zenit.

Aleksandr Zakarljuka kommenteeris Levadiaga liitumist järgmiselt: "Suur rõõm on liituda FCI Levadiaga. Olen ammu tahtnud oma karjääris teha sammu edasi ja mul on hea meel, et mul lõpuks selline võimalus avanes. Olen juhtkonnale siinse usalduse eest tänulik. Annan endast maksimumi, et meeskond saavutaks sel hooajal oma maksimaalsed eesmärgid. Vamos Levadia."

"Meil on hea meel, et meiega on liitunud Aleksandr Zakarljuka, kes annab meile keskväljakul veel ühe lisakäigu, et muuta meie mäng veel paremaks. Soovin Aleksandrile palju jõudu ja edu Levadia särgis! Tere tulemast, Zakarljuka," ütles klubi president Viktor Levada.