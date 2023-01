Väljalangemisohus Everton palkas Burnley Euroopasse viinud treeneri

51-aastane Dyche sõlmis Evertoniga kahe ja poole aasta pikkuse lepingu, mis kestab kuni 2025. aasta suveni. Dyche võtab peatreeneri rolli üle Frank Lampardilt, kes oli ametis veidi vähem kui aasta.

Dyche on Inglismaa kõrgliigas varasemalt juhendanud Burnleyt. Kümne aasta pikkuse ametiaja jooksul tüüris Dyche Burnley kahel korral kõrgliigasse ning parimaks hooajaks kujunes 2017/18, kui Burnley saavutas kõrgliigas seitsmenda koha. Seekaudu pääses Burnley Euroopa liiga kvalifikatsiooniturniirile, kuid viimases eelringis kaotati Pireuse Olympiakosele. Burnley näitas Dyche'ile ust eelmise aasta aprillis, kui klubi paiknes liigatabelis 18. kohal.

Evertoni järgmine mäng on kavas eeloleval laupäeval, 4. veebruaril, kui kodumurul võõrustatakse tabeliliidrit Londoni Arsenali.

We can confirm the appointment of Sean Dyche as our new Men's Senior Team Manager!#EFC