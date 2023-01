Taas häbistava kaotuse saanud tiitlikaitsja Milan püstitas nukra rekordi

Teisipäeval tabelirivaalilt Rooma Laziolt võõrsil 0:4 kaotuse saanud Milan lootis pühapäeval tabeli põhja kuuluva Sassuolo vastu häbi maha pesta, kuid nende olukord muutus veelgi hullemaks, sest Greogire Defreli, Davide Frattesi, Domenico Berardi ja Armand Lauriente väravate järel oli juba 47. minutiks seis 1:4.

Matheus Henrique lisas 79. minutil külalismeeskonna viienda, enne kui Divock Origi kaks minutit hiljem lõppskoori vormistas. Milani esimese värava lõi Olivier Giroud, tehes võõrustajate poolt vaadates skooriks 1:2.

Sassuolo oli eelnenud kaheksast mängust suutnud koguda vaid kaks punkti. Milan püstitas pühapäeval ka ühe negatiivse rekordi: esimest korda klubi ajaloos on kahes järjestikuses liigamängus endale lubatud lüüa neli väravat.

Tabeliliidrina jätkab 50 punkti kogunud Napoli, kellel on pühapäeva õhtul võimalik edu lähima jälitaja Interi ees kasvatada juba 13 punktile. Atalantal ja Milanil on 38 punkti, mängu vähem pidanud Lazio ja Roma jäävad neist ühe punkti kaugusele.