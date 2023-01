Petrõkina treener enne EM-i: sel aastal on suurem vastutus

Espoos algasid iluuisutajate Euroopa meistrivõistluste startide eelsed treeningud. Eesti koondise esinumber on Niina Petrõkina, kes näidanud sel hooajal rahvusvahelistel turniiridel stabiilseid sõite ja kuulub EM-i eel kuue soosiku hulka. Naiste üksiksõidu lühikava on kavas neljapäeval ja vabakava laupäeval.

Lisaks jääle palju higi ka saalis valav 18-aastane Petrõkina läheb karjääri teisele EM-ile treener Svetlana Varnavskaja hinnangul mullusest suuremate ootustega. Kuidas vorm realiseerida õnnestub, näitab võistlus, kuid mullusel debüüdil saadud kaheksas koht ootab ületamist.

"Me väga ootame neid võistlusi, sest vastutus on minu meelest suurem kui eelmine aasta," sõnas treener Varnavskaja ERR-ile. "Väga suur maht on trennis läbitud ja loodame, et edu on meie pool."

Enne jäätreeninguid venitab Petrõkina igapäevaselt tund aega lihaseid Alina Boyko juhendamisel, kes viib läbi nii üldkehalise ettevalmistuse kui koregraafia tunde.

"Minu meelest me töötame juba viis-kuus aastat koos ja esimest korda ma nägin teda jää peal," ütles Boyko. "Mäletan, et peale trenni Sveta küsis, et kas ma saan aru, mis ta valesti tegi? Ma parandasin ja sellest hetkest meie koostöö algaski."

"Enne jääd kogu aeg me teeme kogu aeg soojendust," lisas Petrõkina ise. "Soojenduse sees on venitused, hüpped ja selline üldine soojendus, et ei saaks traumat."

Tallinna Balletkooli lõpetanud Boyko lihvib Petrõkinal liigutuste täpsust, ilu ning aitab esile tuua tundeid. Petrõkina võistluskavad on koostanud välismaised kogenud iluuisutamise koregraafid.

"Kavad on sel aastal teistsugused ja kindlasti on näha, - vähemalt mina näen -, et ta on arenenud ka emotsioonide poolt. Minu jaoks on tähtis, et mitte need liigutused oleks ilusad ja õiged, vaid see, mida ta tunneb sees," lausus koreograaf.

"Kui sa oled seest tühi, siis ei saa midagi väljendada. Sa pead täitma ennast, oma silmade, näoga ja liigutustega saad näidata, mida sa tunned sees."

Varnavskajale meeldib, kuidas Boyko sportlastega suhtleb. "Ta töötab väga hästi jää peal, mitte ainult saalis. Tuleb meie trenni, et kava lihvida. On väga suur abiline meie tiimis," kiitis juhendaja.

Eesti meistri vabakava muudeti EM-i eel nii, et kava teises pooles olnud kaks kaskaadi toodi kava algusesse. "See on psüühiliselt natukene lihtsam," põhjendas Petrõkina. "Praegu teen kõik kaskaadid alguses, siis mul jätkub jõudu teha teine pool kavast hästi ilusalt, puhtalt."

Võitlus kõrge koha eest EM-il algab lühikavaga, millele saab kaasa elada neljapäeval alates kell 14.30 ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.