Selevko EM-i eel: kõige olulisem on sõita oma kavad puhtalt

"Vorm on päris hea ja loodan, et saan näidata seda ka võistlustel. Minu jaoks on kõige olulisem sõita oma kavad puhtalt ja näidata koreograafiat, kiirust ja muidugi hüpped ka," ütles Selevko.

Treener Irina Kononova jäi sportlase Tallinnas tehtud tiitlivõistluse eelse ettevalmistusega rahule, sest viimane nädal möödus probleemideta ja sportlasel oli piisavalt kiirust ning vastupidavust.

"Mišal praegu on hea vorm, aga ta oli haige detsembri lõpus ja praegu viimane nädal on juba hea (treeningutel). Planeerime kaks neljakordset hüpet lühikavas ja kaks neljakordset hüpet vabakavas," sõnas Kononova.

Sel hooajal rahvusvahelisel turniiril Horvaatias kolmanda ja Soomes neljanda koha saanud ning debüüdi Grand Prix' sarjas teinud Mihhail Selevko on edasimineku teinud nii tehnika kui komponentide osas.

"Ma proovisin parandada oma koreograafiat, esitlust ja kiirust kavadel. Ma arvan, et on juba palju parem kui oli eelmisel hooajal," lisas Selevko.

Mullu sai Mihhail Selevko MM-il debüteerides 15. koha 234 punktiga. Skooriga, mis on Eesti meesüksiksõitjate suurimaks punktisummaks tiitlivõistlustel.