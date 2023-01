Frank Lampard sai ametist priiks

Eelmise aasta jaanuaris asendas Lampard hispaanlast Rafael Benitezit, kui üheksakordne Inglismaa meisterklubi asus tabelis 16. kohal. Hooaeg lõpetati samal positsioonil ja jäädi kõrgliigasse püsima.

Käimasoleval hooajal on Everton võitnud vaid kolm liigamängu ja hetkel on neil kirjas kolm kaotust järjest - kodus Brightonilt 1:4 ja Southamptonilt 1:2 ning võõrsil West Hamilt 0:2 -, mis on liiga halvim näitaja.

Evertoni poolehoidjad protestisid Lampardi jätkamise vastu juba mõnda aega ja otsus 44-aastase juhendajaga koostöö lõpetada tähendab, et klubi otsib viimase viie aasta jooksul kuuendat peatreenerit.

Everton pole viimased aastakümnetel absoluutses tipus figureerinud, aga tegemist on klubiga, kes on mänginud Premier League'is kogu selle eksisteerimise aja. Viimati ei olnud meeskond kõrgeimal liigatasemel hooajal 1953/1954.