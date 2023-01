Keity Meier tegi lepingu TRS-i tehase satelliittiimiga

Trialisportlane ja kaskadöör Keity Meier ja TRS-i maaletooja Eestis Motoberg OÜ lõid käed, et võtta koos ette teekond triali maailmameistrivõistlustele. Sellisel tasemel sõidab Meier TRS-i tehase satelliittiimis esmakordselt, klasside mõistes kõrgemale minna ei anna.

Tema uueks trennikaaslaseks on mootorratas TRS RR250cc ning kogu hooaja vältel on sportlasele tagatud ka tehase tehniline tugi, kirjutab Msport.ee.

"Aastal 2021 alanud koostöö jõudis järgmisele tasemele ning mul on selle üle väga hea meel. Tehase tugi annab suure kindluse, et mulle on tagatud parim tehniline võimekus ja oskusteave," rõõmustas Meier.

Maailmameistrivõistluste karussell saab alguse aprillis ja koosneb viiest etapist, millest esimene peetakse Hispaanias.

"Hetkel tegelen üldfüüsilise ettevalmistusega ning veebruaris sõidan Hispaaniasse treeninglaagrisse, kus jääb mulle uue rattaga kohanemiseks aega umbes poolteist kuud. Järgmised etapid leiavad aset Portugalis, Jaapanis, Prantsusmaal ning viimane septembrikuus Itaalias," lisas trialisõitja.