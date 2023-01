Roose olümpia näitamisest ERR-is: põhimõtteliselt kõik alad on meil olemas

"Olümpia tõepoolest on tänase seisuga taas kodus," ütles ERR-i juhatuse esimees Erik Roose.

"Pean ütlema, et see pole tagasiminek sinna, mis oli 2000. aastate alguses. Lepingut meil veel pole, aga põhimõtteliselt kõik alad on meil olemas," sõnas Roose.

Roose sõnul oli uus hind olümpia näitamisõiguste eest madalam, kui viimastel kordadel.

"Need hinnad olid eelmiste tsüklitega teada ja vaadati, et kas saab veel paremini ja tundub, et saab. Täpset lepingut veel pole, aga võin kindlasti öelda ühe näite. See raha, mis küsiti oli 700 000 kahe olümpia eest. Sellist raha meil pole. Uus hind jääb sellest allapoole.

ERR-i juhatuse esimehe sõnul tehakse jalgpalli MM-iga sama eksperiment, mis tehti viimastel aastatel olümpiaga.

"See eksperiment, mis tehti olümpiaga, tehakse ka jalgpalliga. Mõlemad erakanalid on seda proovinud ja nad pakkusid, et äkki võtate tagasi, me enam ei jaksa."

Roose sõnul olümpia näitamine rahaliselt ERR-i muud programmi ei mõjuta, kuna olümpiamängude näitamine aasta eelarvest protsentuaalselt nii suurt osa ei moodusta, et peaks kuskilt kärpeid tegema.

"Suured suurvõislused on meil viimased 10-12 aastat olnud eelarves sees. Viimati oli Rio olümpia meil ERR-is, siis teatavasti kergejõustikku ei olnud, et oli ainult osa kavast. Nüüd on kõikide alade kava," kommenteeris Roose.

ERR-i kanalites näeb olümpiamänge aastatel 2026-2032. "Me räägime neljast olümpiast kuni aastani 2032," lisas Roose.