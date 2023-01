Regionaalsete tervisespordikeskuste arendamiseks lisandub 5,4 miljonit eurot

"Liikumine on jõukohane kõigile, toetades nii vaimset kui ka füüsilist tervist. Regionaalsetel tervisespordikeskustel on siin oluline roll. 5,4 miljoni euro lisaraha eest soovime toetada olemasolevaid keskusi ning parandada liikumis- ja sportimisvõimalusi kõikjal üle Eesti. Meie eesmärk on, et aastaks 2030 liigub regulaarselt vähemalt kaks kolmandikku Eesti inimestest," rääkis kultuuriminister Piret Hartman.

Viimase nelja aasta jooksul on riik toetanud regionaalsete tervisespordikeskuste arendamist vastavast taotlusvoorust kokku 2,4 miljoni euroga. Tänu sellele on mitmetes Eesti paikades loodud kunstlume tootmise võimekus, valgustatud terviserajad või mitmekülgseid liikumisvõimalusi, näiteks kettagolfiradu ja mänguväljakuid.

Kultuuriministri sõnul on lõppev toetusperiood aga näidanud, et suur osa tervisespordikeskustest vajab täiendavaid investeeringuid. Eriti oluline on teenindushoonete rajamise või uuendamise võimalus. Seetõttu on otsustatud jätkata aastatel 2023–2026 regionaalsete tervisespordikeskuste meetmega vähemalt samas mahus, lisades võimaluse rajada või renoveerida olme- ja teenindushooneid. Samuti toob 2023. aasta riigieelarve lisaraha, et luua uus, suuremate olme- ja teenindushoonete rajamiseks suunatud toetusmeede.

Taotlusvoorust "Regionaalsete tervisespordikeskuste edasiarendamise toetamine" toetatakse järgmise nelja aasta jooksul kokku 2,4 miljoni euroga igas maakonnas kuni kahe regionaalse tervisespordikeskuse arendamist. Keskused peaksid pakkuma aastaringselt mitmekülgseid võimalusi tegeleda vabas õhus ja peamiselt tasuta erinevate liikumisviisidega. Toetuse ülemmäär maakonnale on 40 000 eurot aastas, mis jaguneb maakonnas toetatavate tervisespordikeskuste vahel. 2023. aasta toetuste kogusumma on 600 000 eurot.

Taotlusvoorust "Regionaalsete tervisespordikeskuste olme- ja teenindushoonete rajamise toetamine" võib taotleda toetust olme- ja teenindushoonete rajamiseks, mille kogumaksumus on 320 000 kuni 500 000 eurot.

Käesolev 2023. aasta on liikumisaasta. Teema-aasta kutsus ellu kultuuriministeerium ning selle tegevusi koordineerib SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskus.