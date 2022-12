Tiisaar: olümpiale kvalifitseerumiseks on vaja palju ja hästi mängida

"MM-i viies koht on see, mida teised peavad ka ja mida ise peaks ka pidama tulemuse mõttes kõige suuremaks saavutuseks," lausus Nõlvak intervjuus ERR-ile.

"Aga ikkagi see võimalus rannavõrkpalli mängida on väga suur asi. Me saame seda teha ja aastaringselt - see on väga lahe! Iga nädal, kui Tour käib, siis on maailma tipud kohal. Seda võimalust kuskil mujal ei ole."

Järgmisel aastal ootavad taas maailma- ja Euroopa meistrivõistlused, aga mitte ainult. "Mina tegelen oma puusa korda saamisega. Arvan, et olen õige pea sada protsenti treeningvalmis. Siis mul sünnib teine laps - sellega peab natuke tegelema!" sõnas Tiisaar.

"Ja siis pole midagi pikalt mõelda, sest järgmise aasta alguses hakkab olümpiapunktide jagamine. Et läbi punktide olümpiale saada, on vaja väga palju ja hästi mängida. Selleks peame valmistuma, et meie keha peaks suurele koormusele vastu. Et meie jaks reisimisele ja sealtpoolt peaks vastu."

"Nii palju turniire on mängida, koos perega, vahel ilma - see kõik vajab valmistumist ja tööd. Aga ootame seda väga suure põnevusega!" lisas Tiisaar.