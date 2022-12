Selgusid "Spordiaasta tähed 2022" nominendid

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles avaldas tänu kõigile, kes aasta sportlaste valimisel osalesid. "Nii nagu kired on võistlusväljakutel, on kired alati garanteeritud ka Kristjanite nominentide valimistel. Kuna nii mõneski kategoorias on valik sellel aastal vägagi mitmekülgne, siis tuleb veelkord tõdeda, et kolme vägagi erineva osapoole hinnete koondsummast selgub alati tõde!"

Aasta meessportlane, naissportlane, võistkond ja treener selguvad rahva, spordiajakirjanike ja spordiorganisatsioonide hääletustulemuste liitmisel. Aasta noorsportlase valivad ajakirjanikud ja organisatsioonid. Võrdsete lõplike punktide korral pälvib tiitli spordiajakirjanike hääletusvoorus parema koha saavutanud sportlane. Võitjate väljaselgitamisesse andsid oma panuse nädal aega kestnud rahvahääletusel 61 032 unikaalset hääletajat. Samuti osalesid hääletusel 69 spordiorganisatsiooni ning 44 spordiajakirjanikku.

Aasta meessportlane 2022 nominendid on:

Janek Õiglane

Kristjan Ilves

Marten Liiv

Rasmus Mägi

Aasta naissportlane 2022 nominendid on:

Anett Kontaveit

Epp Mäe

Kelly Sildaru

Kristin Tattar

Aasta võistkond 2021 nominendid on:

Eesti discgolfi võistkond – Anneli Tõugjas-Männiste, Kaidi Allsalu, Kristi Unt, Mathias Villota, Mauri Villmann, Henar Ruudna, Rasmus Metsamaa, Kristjan Solodov, Marko Narits

Rallipaar Ott Tänak – Martin Järveoja

Eesti paarisaeruline neljapaat – Mikhail Kushteyn, Allar Raja, Tõnu Endrekson, Johann Poolak

Aasta treener 2022 nominendid on:

Gerd Kanter

Kersti ja Mehis Viru

Mihkel Ustav

Samuti kuulutatakse "Spordiaasta tähed 2022" galal välja Aasta noorsportlane, Aasta veteransportlane, Eestimaa Spordihing, selguvad Eesti sportlikum õpetaja, Eesti aasta sportlik omavalitsus ning maakondade parimad spordiklubid. Lisaks antakse galal üle ka Eesti Kultuurkapitali kehakultuuri- ja spordi sihtkapitali tänavused aastapreemiad ning aasta parasportlaste auhinnad.