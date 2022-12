Ronaldo Saudi Araabiasse mängima siirdumisest: see pole tõsi

Portugali jalgpallikoondise ründestaaril Cristiano Ronaldol puudub pärast Manchester Unitedist lahkumist koduklubi. Portugallast on seostatud Saudi Araabia klubiga Al Nassr.

Cristiano Ronaldo on eitanud seda, et ta siirdub pärast Kataris toimuvat jalgpalli MM-i Saudi Araabia kõrgliiga klubisse Al Nassr. Ronaldo on vaba agent pärast Manchester Unitedist lahkumist.

Väidetavalt pakuti Ronaldole Saudi Araabiasse kolimiseks kahe ja poole aasta pikkust lepingut, mille väärtus on ligikaudu 200 miljonit eurot hooaja kohta.

Viiekordne Ballon d'Ori võitja lükkas tagasi kuulujutud selle kohta, et tehing on saavutatud.

"Ei, see pole tõsi. Pole tõsi," ütles 37-aastane mees ajakirjanikele pärast Portugali 6:1 võitu Šveitsi üle.

Ronaldo lahkus Unitedist pärast intrigeerivat intervjuud Piers Morganiga, kus ta kritiseeris klubi omanikke, peatreenerit Erik ten Hagi ja kogu infrastruktuuri.

Pole teada, millisesse klubisse Ronaldo järgnevalt siirdub. Ronaldot on seostatud ka tema lapsepõlveklubi Lissaboni Sportinguga, kuid klubi ei suuda portugallasele soovitud palka maksta.