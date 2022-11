Kontiolahtis võidutses Öberg, Külm sai 53. koha

Öberg teenis viimasest lasketiirust ühe trahviminuti, kuid edestas sellest hoolimata 36,5 sekundiga kõik tiirud puhaste paberitega läbinud norralanna Ingrid Landmark Tandrevoldi. Kolmanda koha sai itaallanna Lisa Vittozzi, kes eksis ühel lasul ja kaotas Öbergile 39,7 sekundiga. Esimesena jäi pjedestaalilt välja sakslanna Vanessa Voigt, kes läbis kõik tiirud eksimusteta, aga kaotas Öbergile minuti ja viie sekundiga.

Kolmes esimeses tiirus kõik märgid alla lasknud Külm tegi viimases lasketiirus kolm möödalasku ja lõpetas 53. kohal, kaotades võitjale 6.07,4.

Regina Ermits läbis esimesed kaks lasketiiru puhaste paberitega, kuid kolmandas tiirus tegi kaks ja neljandas ühe möödalasu ehk teenis kolm trahviminutit ja lõpetas 62. kohaga, kaotust võitjale kogunes 6.52,4. Tuuli Tomingas jättis mõlemad lamadestiirus kaks märki üles ja eksis korra ka viimases püstitiirus, kogudes seega viis trahviminutit. Kokkuvõttes sai Tomingas 66. koha, kaotades võitjale 7.15,9. Sõidu lõpetas 90 naist.

Suusarajal oli kiireim Elvira Öberg, kes puhtas suusasõidus edestas enda vanemat õde Hannat 12,4 sekundiga, lasketiirudest teenis ta aga kolm trahviminutit ja lõpetas üheksandana.

Eestlannades oli suusarajal kiireim Tomingas, jäi Elvira Öbergile alla 2.42,4-ga. Külm kaotas puhtas sõidus Öbergile 4.02,2 ja Ermits 4.30,6.

Kontiolahti MK-etapp jätkub neljapäeval teatesõitudega.

Enne võistlust:

Eestlannasid on stardis kolm, koroonaviirusest taastuv Johanna Talihärm otsustas tavadistantsist loobuda. Tuuli Tomingas stardib numbri all 51, Regina Ermits numbriga 64 ja viimase eestlannana läheb rajale Susan Külm, kelle stardinumber on 84.

Kokku on stardinimekirjas 96 naist, MK-punkte teenivad 40 paremat.

Eelmisel hooajal võitis esimese 15 km tavadistantsi tšehhitar Marketa Davidova, olümpiavõitjaks tuli sel distantsil sakslanna Denise Herrmann ja väikese kristallgloobuse võitis Davidova austerlanna Lisa Theresa Hauseri ees.