Hanna Öberg: esimene võistlus pakub alati närvipinget

"Suusarajal tundsin end üsna kindlalt. Täna oli kavas 15 kilomeetrit, mis tähendab, et ei pidanud algusest peale kiirustama. Nii pika distantsi puhul on kõige olulisem laskmine. Tegin hea stardi ja tegelikult juba pärast esimest nulliringi tundsin, et olen võistluses sees ja saan natukene rahulikumalt võtta. Rajal oli väga hea tunne," võttis Öberg võistluse kokku.

"Esimene võistlus pakub alati närvipinget. Kuigi tundsin end enesekindlalt, pidin kõike ikkagi hoolsalt tegema. Mul on väga hea meel, et suutsin täna nii hästi lasta."

"Mul on kõige paremad treeningvõimalused, sest saan treenida koos Elvira (noorem õde Elvira Öberg - toim) ja Rootsi koondisega. Meil on väga tugev võistkond ja see paneb mind veel rohkem pingutama," lisas võitja.

Kontiolahti MK-etapp jätkub neljapäeval meeste ja naiste teatesõitudega.