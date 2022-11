Rene Zahkna uue hooaja eel: baastasemelt nii laskmine kui ka sõit on parem

Tänavune laskesuusatamise MK-sarja hooaeg algab 29. novembril Soomes Kontiolahtis. Erinevad koondised on juba koondunud Põhjamaadesse esimese lume laagritesse ning järgmisel nädalal tehakse Rootsis ja Norras esimesed rahvusvahelised kontrollstardid. Eesti meeste koondise esinumber on tänavu Rene Zahkna, kelle suvi ja sügis on olnud varasematest märksa tugevam ka rahvusvahelises konkurentsis.

"Suusasõidu osa ei ole kindlasti selline, et üks päev oled 80. ja teine päev 20. Laskmise osa kõigub rohkem, aga suusas on vaja juba esimene start saada hea foon kätte. Kui sa oled esimeses stardis juba enam-vähem vormis, tase on okei, siis iga võistlus väsitab sind vähem. Kui sa oled kehvas vormis, siis jääd ainult rohkem maha teistest, et sa järgi niisama ei võta. Minu puhul ma tunnen, et baastasemelt nii laskmine kui sõit on parem ja loodan, et saan talvel sellele kinnitust," ütles Rene Zahkna.

Eesti Rahvusringhääling toob seitsmendat hooaega järjest vaatajateni kõik laskesuusatamise MK-sarja etapid.