Kalev/Cramo ja Pärnu Sadam olid eurosarjas võidukad

Kalev/Cramo läks F-alagrupi viiendas mängus vastamisi ukrainlaste BC Budivelnikuga ja võttis 75:66 võidu. Kalev oli avaveerandi alguses 6:13 kaotusseisus, kuid vähendas veerandi lõpuks vahe kolmele punktile - 13:16.

Ukraina klubi eduseis püsis mõned minutit veel, siis asus Kalev Artur Konontšuki kaugviskest 23:21 juhtima. Budivelnik suutis korraks seisu viigistada, ent Kalev sammus suuremate probleemideta edasi ja läks poolajapausile 38:29 eduseisul.

Kolmanda veerandi lõpuks juhtis Kalev 63:42 ning kuigi Budivelnik võitis viimase veerandaja 24:12, said kalevlased lõpuks kindla 75:66 võidu. Kalevi parimana viskas Martins Meiers 18 punkti ja võttis seitse lauapalli. Wesley van Beck ja Oleksandr Kovliar toetasid vastavalt 16 ja 14 punktiga.

"Positiivne on kindlasti võit. Negatiivse asjana võib välja tuua, et tahtsime suuremat võitu, et punktivahega kindlustada edasipääsu, aga lõpus lasime jala liiga sirgeks ja vastased kasutasid oma võimalused ära," sõnas Kalevi tagamängija Hugo Toom. "Rünnakul olime agressiivsed, kõigil oli enesekindlus üleval ja suutsid vajadusel korve tuua."

Kalev on viiest kohtumisest teeninud neli võitu ja ühe kaotuse ning võib edasipääsu kindlustada juba kolmapäeva hilisõhtul, kui Joonas Riismaa leivaisa Brindisi peaks kaotama F-alagrupi punasele laternale Groningeni Donarile. Vastasel juhul peab Kalev alagrupi viimases voorus vältima enam kui 30-punktilist kaotust.

Pärnu Sadam teenis teise võidu, kui kodusaalis alistati 75:67 Belgia ja Hollandi ühisliiga liider Den Boschi Heroes. Pärnu võitis avaveerandi võrdlemisi kindlalt, 26:18, kuid teisel veerandajal mängis suvepealinna klubi 10-punktilise edu maha ja poolajale mindi seisul 43:38.

Kolmas veerandaeg kulges Pärnul kõige vaevalisemalt, sest vastased läksid veerandi alguses 8:0 spurdiga juhtima. Võõrustajad võitlesid siiski edasi ja neljanda veerandaja eel oldi külalistest vaid punkti kaugusel - 52:53.

Viimasel veerandajal näitas Pärnu sarnast minekut nagu avaveerandil ning neli ja pool minutit enne normaalaja lõppu juhtisid pärnakad 13 punktiga. Den Bosch jõudis korraks Pärnust nelja punkti kaugusele, kuid rohkemaks neil jõudu polnud ja Pärnu teenis eurosarjas kolme kaotuse kõrvale teise võidu. Pärnu resultatiivseimatena viskasid Davis Geks, Isaiah Hart ja Robert Valge kõik 14 punkti. Serhii Pavlov lisas 13 punkti ja kuus lauapalli.

Pärnu on C-alagrupis kahe võidu ja kolme kaotusega teisel kohal.