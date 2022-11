Eesti jalgpallikoondis kaotas Balti turniiril penaltiseeria järel Lätile

Tiitlikaitsja Eesti läks mängu juhtima juba poolteist minutit kestnud mängu järel, kui Konstantin Vassiljev toimetas Läti kasti karistuslöögi ning Ken Kallaste tõstis kõrge palli tagumisse posti, kus selle lükkas peaga väravasse Sergei Zenjov.

Külalismeeskonnal oli avapoolajal veel häid võimalusi, aga vaheajale mindi ikkagi viigiseisus, sest teisel lisaminutil realiseeris kiirrünnaku Valmieras mängiv 21-aastane Raimonds Krollis.

Kümme minutit pärast teise poolaja algust tõrjus Läti väravavaht Rihards Matrevics üheksalt meetrilt teele saadetud Rauno Sappineni löögi, võimalused olid ka Erik Sorgal ja Mattias Käidil ning matši teisel lisaminutil jäi Läti Roberts Savalnieksi eemaldamise tõttu veel kümnekesi, aga rohkem sihini ei jõutud ja nii otsustati finalist penaltiseeriaga.

Läti realiseeris kõik viis penaltit, Zenjov saatis enda 11 meetri karistuslöögi väravast mööda ning nii pääseb laupäevasesse finaali Läti. Kolmanda koha mängus kohtub Eesti laupäeval A. Le Coq Arenal Leeduga, kes jäi 0:0 lõppenud normaalaja järel penaltiseerias 5:6 alla Islandile.

Enne mängu:

Eesti võitis möödunud aastal 83-aastase vaheaja järel Balti turniiri, kui otsustavas alistati Läti 2:1. Kuigi seekord Läti vastu karikas veel mängus pole, otsustab kolmapäevane kohtumine, kes pääseb finaali.

"Lätil on selja taga hea aasta. Nad mängivad ründavalt, suuremas osas kahe ründajaga ja loovad igas mängus rohkelt väravavõimalusi. Nad on füüsiliselt tugevad, praegusel hetkel on neil enesekindlus laes, sest ka nemad võitsid Rahvuste liigas oma alagrupi. Nii et tuleb kindlasti hea mäng," rääkis Eesti koondise peatreener Thomas Häberli mängueelsel pressikonverentsil.

Koondisest jäid erinevatel põhjustel eemale Henrik Ojamaa, Artur Pikk, Joonas Tamm, Maksim Paskotši, Henrik Pürg, Robert Kirss ja Henri Anier.

Tänases mängus on peakohtuniku ametis Robertas Valikonis, keda abistavad äärtel Edgaras Bucinskas ja Gevork Arakelian. Mängu neljas kohtunik on Donatas Rumšas.

Laupäeval, 19. novembril toimub A. Le Coq Arenal meeste koondise aasta viimane kodumäng. Vastamisi minnakse Leedu või Islandiga, kelle vaheline kohtumine peetakse samuti täna kell 19.00.

Eesti koondise koosseis mänguks Lätiga:

Väravavahid

12 Karl Jakob Hein (13.04.2002) – Arsenal FC (ENG) 16/0

1 Matvei Igonen (02.10.1996) – Bielsko-Biala Podbeskidzie (POL) 14/0

22 Karl Andre Vallner (28.02.1998) – Tallinna FCI Levadia 0/0

Kaitsjad

23 Taijo Teniste (31.01.1988) – Tartu JK Tammeka 93/1

18 Karol Mets (16.05.1993) – FC Zürich (SUI) 82/0

19 Ken Kallaste (31.08.1988) – Tallinna FC Flora 53/0

21 Nikita Baranov (19.08.1992) – FC Pyunik Yerevan (ARM) 44/0

2 Märten Kuusk (05.04.1996) – Újpest FC (HUN) 20/0

13 Michael Lilander (20.06.1997) – Tallinna FC Flora 14/0

24 Rasmus Peetson (03.05.1995) – Tallinna FCI Levadia 3/0

16 Markkus Seppik (16.04.2001) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

14 Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Tallinna FC Flora 144/26

10 Sergei Zenjov (20.04.1989) – Tallinna FC Flora 100/14

15 Rauno Sappinen (23.01.1996) - Piast Gliwice (POL) 47/10

4 Mattias Käit (29.06.1998) – FC Rapid (ROU) 43/8

11 Frank Liivak (07.07.1996) – Sligo Rovers FC (IRL) 24/3

9 Erik Sorga (08.07.1999) – IFK Göteborg (SWE) 22/4

8 Vlasiy Sinyavskiy (27.11.1996) – FC Slovacko (CZE) 20/0

17 Martin Miller (25.09.1997) – Tallinna FC Flora 19/1

6 Markus Soomets (02.03.2000) – Tallinna FC Flora 10/0

20 Bogdan Vaštšuk (04.10.1995) – Stal Mielec (POL) 9/0

7 Georgi Tunjov (17.04.2001) – SPAL (ITA) 7/0

5 Rocco Robert Shein (14.07.2003) – FC Utrecht (NED) 2/0

Peatreener: Thomas Häberli

Abitreenerid: Norbert Hurt, Andres Oper

Väravavahtide treener: Mart Poom

Kehalise ettevalmistuse treener: Michael Müller

Videoanalüütik: Ants Jaakson

Arst: Kaspar Rõivassepp

Füsioterapeudid: Marius Unt, Helvis Trääder, Priit Lehismets, Riina Riisik

Kokk: Peeter Pihel

Fotograaf: Jana Pipar

Pressiesindaja: Eva Nõmme

Varustajad: Merily Toom, Timo Künnapas

Mänedžer: Miko Pupart

Läti koondise koosseis mänguks Eestiga:

Väravavahid

1 Pāvels Šteinbors (22.09.1985) – RFS 27/0

23 Rihards Matrevics (18.03.1999) – Valmiera 1/0

12 Nils Toms Purinš (01.081998) – Riga 0/0

Kaitsjad

11 Roberts Savalnieks (04.02.1993) – Liepāja 47/2

18 Igors Tarasovs (16.10.1988) – Ypsonas (CYP) 46/2

13 Raivis Jurkovskis (09.12.1996) – Riga 33/0

5 Antonijs Černomordijs (26.09.1996) – Riga 27/1

6 Elvis Stuglis (04.07. 1993) – RFS 7/0

2 Vladislavs Sorokins (10.05. 1997) – RFS 4/0

4 Daniels Balodis (10.06.1998) – Valmiera 0/0

7 Emīls Birka (25.04.2000) – Valmiera 0/0

3 Ilja Korotkovs (24.05.2000) – Auda 0/0

24 Ivo Minkevičs (28.06.1999) – Auda 0/0

Poolkaitsjad

17 Artūrs Zjuzins (18.06.1991) – RFS 57/8

10 Jānis Ikaunieks (16.02.1995) – KuPS (FIN) 47/11

14 Andrejs Ciganiks (12.04.1997) – DAC Dunajská Streda (SVK) 38/1

8 Eduards Emsis (23.02.1996) – Lahti (FIN) 24/1

16 Alvis Jaunzems (16.06.1999) – Valmiera 23/0

22 Aleksejs Saveljevs (30.01.1999) – Auda 8/1

21 Renārs Varslavāns (23.08.2001) – RFS 4/0

15 Maksims Toniševs (12.05.2000) – Valmiera 0/0

Ründajad

9 Dāvis Ikaunieks (07.01.1994) – Jablonec (CZE) 40/6

20 Roberts Uldrikis (03.04.1998) – Cambuur (NED) 37/6

19 Raimonds Krollis (28.10.2001) – Valmiera 25/2

Peatreener: Dainis Kazakevičs