Vassiljev: töötame selle nimel, et võimaluste realiseerimist parandada

Eesti viis pealöögiga juba teisel minutil juhtima Sergei Zenjov, kes oli hiljem penaltiseerias paraku ainus eksija. "Nägin, et väravavaht hüppas kaks korda teisele poole, teadsin, et pean sinna panema. Löök oli hea, aga natuke mööda läks. Väga kahju. Võimalusi oli väga palju, peaksime neid mängus ära kasutama, mitte penaltitele jätma," rääkis Zenjov mängu järel ERR-ile.

"Pettumus, et kaotasime, sest meil oli rohkem võimalusi," tõdes koondise kapten Konstantin Vassiljev. "Esimesel poolajal ei löönud paari võimalust ära ja ka teisel poolajal; suurema osa mängust domineerisime, aga paraku nii on, kui enam-vähem võrdsed meeskonnad mängivad, väikesed asjad otsustavad."

Vassiljev tunnistas, et Eesti koondisel on võimaluste realiseerimisega probleeme. "Viiest üks on löödud, see protsent ei ole kõrge. Me töötame selle nimel, et saada paremaks. San Marinos oli neli, see tähendab, et väravaid me oskame lüüa. Täna oli lihtsalt nii," ütles kapten.

Äärekaitsja Ken Kallaste sõnul saab kolmapäevast positiivse elemendina kaasa võtta selle, et kaitsefaasis oli kõik korras ning ka võimalusi löödi rohkelt. "Seda, kui raske või kerge ülesanne Leedu on, näeb laupäeval. Teeme nüüd kaks päeva tööd, uus vastane, tahame selle aasta ikkagi võiduga lõpetada," sõnas ta.