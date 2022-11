Kuusk Balti turniiri eel: teame, kui palju tuleb võitmiseks pingutada

Eesti koondis läheb Balti turniirile vastu tiitlikaitsjana, kui sai mullu karika pea kohale tõsta esmakordselt pärast 1938. aastat. Henrik Ojamaa ja Artur Pikk peavad hooaja viimases koduliigas saadud vigastuste tõttu aga turniirist eemale jääma. Nii said laupäeval kutse koondisesse AS Roma noortemeeskonda kuuluv 18-aastane Martin Vetkal ning Iirimaa kõrgliigas mängiv Frank Liivak, kes on varem koondise eest löönud kolm väravat.

"Laupäeva õhtul sain sellest teada ja eks see võtabki jalgpalluri elu hästi kokku, et sa täpselt kunagi ei tea, mis järgmine nädal toob. Kui sellest teada sain, siis muidugi ütlesin, et olen olemas ja kui mu abi vaja läheb, siis hea meelega tulen aitama," rääkis Liivak ERR-ile.

"Ootame veel mõnda mängijat, kes ei ole veel siia jõudnud. Kolmapäeval on juba mäng, aga kindlasti tahame täiustada kaitsemängu ja ka seda, kuidas ründame - eriti trahvikastis," sõnas koondise peatreener Thomas Häberli. "Seda lühikest aega tahame selle treenimiseks kasutada ja kolmapäeval juba seda kõike paremini realiseerida."

Mullu lõpetas Eesti koondis Balti turniiri esimese kohtumisega enam kui kaks aastat kestnud võidupõua. Märten Kuusk usub, et nüüd on meeskonnas ka enesekindlust rohkem.

"Oleme võib-olla meeskonnaga palju kasvanud, viimaste aastatega palju kogemusi saanud. Ma ütleks, et enesekindlam tunne on küll meeskonna sees. Teame, mis võitmine tähendab ja palju selleks tuleb pingutada ning vaeva näha," kinnitas Kuusk.

Kui kolmapäeval minnakse võõrsil vastamisi Lätiga, siis laupäeval ootab A. Le Coq Arenal ees aasta viimane kodumäng, kui toimub kas pronksimäng või finaal, kus vastaseks Leedu või Island. Mõlema kohtumise otseülekannet näeb ETV2-st.