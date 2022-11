Karol Mets: Leedu on palliga natukene osavam meeskond kui Läti

Nagu Eesti kohtumises Lätiga, kaotas ka Leedu poolfinaalis penaltiseerias, kui alla jäädi turniiri külaliskoondisele Islandile. Eesti koondise keskkaitsja Karol Mets usub, et kohtumisest Lätiga on kaasa võtta palju positiivset. Juba on jõutud analüüsida ka Leedu mängu.

"Kindlasti selle positiivsema poole, et me suutsime palliga väga palju vastase poolel mängida, väga palju momente tekitada. Kindlasti selle võtame endaga kaasa. Oleme jõudnud analüüsida, ma arvan, et Leedu on palliga natukene osavam meeskond kui Läti. Ründes on neil rohkem sellist kvaliteeti, millele peame rohkem tähelepanu pöörama," rääkis Mets.

Kui eelmises kohtumises nimetas peatreener Thomas Häberli koosseisu 18-aastase Martin Vetkali, siis neljapäeval liitus koosseisuga tema eakaaslane, keskkaitsja Andreas Vaher.

Vaher kuulus kolmapäeval Eesti U-21 koondise algkoosseisu, kui võideti Leedut 5:1. Klubijalgpalli mängib ta Itaalias Ferrara SPAL-is.

"Vaherit näeme alles väljakul, sest esimene trenn toimus alles reedel. Vetkal ja Vaher on väga talendikad mängijad, minu hinnangul meie tulevikulootused. Neil on pikk tee veel ees, aga ma tahtsin, et nad saaksid A-koondise õhku nuusutada. Nad mõlemad teavad, et peavad tegema palju tööd. Nagu ka kõik teised," selgitas koondise peatreener Thomas Häberli.

Otseülekanne koondise viimasest kodumängust algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis laupäeval kell 15.45.