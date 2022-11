Mattias Käit: kolmapäevane mäng tuleb igal juhul võita

Kolmapäeval algab Riias Daugava staadionil Eesti jalgpallikoondise jaoks Balti karika kaitsmise teekond. Kuigi Läti vastu karikas veel mängus pole, otsustab kolmapäevane kohtumine, kes pääseb finaali.

"Koondises pole palju võimalusi karika eest mängimiseks. Õnneks jah, eelmise aasta turniiri võitsime ja seekord tahame seda kindlasti korrata. Nagu ma juba ütlesin, koondisega karikat tõsta on pigem harv juhus, seega kindlasti oleks seda tänavu tore korrata. Kolmapäevane mäng tuleb igal juhul võita, et oleks üldse lootust karikas koju tuua," rääkis poolkaitsja Mattias Käit.

Lätiga, kellega eelmisel aastal kohtuti finaalis, tuleb seekord mängida poolfinaalis. "Jah, ka neil on selja taga hea aasta. Nad mängivad ründavalt, suuremas osas kahe ründajaga ja loovad igas mängus rohkelt väravavõimalusi. Nad on füüsiliselt tugevad, praegusel hetkel on neil enesekindlus laes, sest ka nemad võitsid Rahvuste liigas oma alagrupi. Nii et tuleb kindlasti hea mäng," sõnas Eesti koondise peatreener Thomas Häberli.

Eesti ja Läti kohtumist näeb otseülekandes ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel algusega kell 18.50.