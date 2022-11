Häberli: meil oli palju võimalusi, aga see polnud piisavalt hea

Tulemusest on kahju, domineerisime mängu, aga penaltid on penaltid. Milline on sinu üldine hinnang?

Esitus oli väga hea, teine poolaeg mängisime ainult Läti värava all. Kui väravaid ei löö, siis tavaliselt pead leppima viigiga, aga sellel turniiril oleme muidugi pettunud, et kaotasime. Esitus oli kuni otsustavate liigutusteni hea, olime domineerivad ja meil oli palju võimalusi, aga peame leppima, et see polnud piisavalt hea.

See tõestab, et kui üks hea väravakütt - Henri Anier - on puudu, oleme veidi hädas?

Ma ei arva seda. Muidugi on Henri meie jaoks tähtis mängija, aga me lubasime endale värava lüüa: oleme tänavu hoidnud palju puuri puhtana, nemad lõid ühe korra ära. Meil on veel mängijaid, kes suudavad väravaid lüüa.

Nüüd peame kolmanda koha mängus kohtuma Leeduga. Kas läheneme mängule samamoodi?

Muidugi tahame mängida, väljakul domineerida.