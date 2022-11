Selver/TalTech pani kodusaalis Võru vastu paremuse maksma

Pealinna klubi on nüüd võitnud kümnest mängust kaheksa ja koos on 24 punkti. Teisel kohal on sel nädalal eurosarjas mänginud Tartu Bigbank 20 punktiga, kolmas on Jekabpilsi Luši 12 punktiga. Ka Võrul on neljandana 12 silma, kirjutab volley.ee.

Selver/TalTechi vedas kolmapäeval rünnakul Jan Markus Üprus, kelle arvele jäi 23 punkti (+11), Rauno Tamme lisas 13 silma (+8). kuus ässa löönud sidemängija Leo Meyeri arvele kogunes kümme punkti (+8). Blokiga teenis Andres Toobali juhendatav meeskond kuus punkti, serviga seitse (eksiti 12 pallingul).

Võru liider Matthew Slivinski "piirdus" kolmapäeval 21 punktiga (+8), Rasmus Meius lisas 12 silma (+3). Oliver Lüütsepa meeskonna vastuvõtt oli 44%, rünnakuid lahendati 39-protsendiliselt, blokist saadi 11 punkti (5 blokki sai kirja Sten Perillus) ning servijoone tagant kogunes kuus punkti (17 viga).

Järgmised Balti liiga mängud peetakse laupäeval ja pühapäeval, mil Eesti klubidest mängivad Selver/TalTech ja Pärnu VK, kes kohtuvad võõrsil RTU/Robežsardze/Jurmalaga.