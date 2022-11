Treener näeb medalipõua lõpetanud Bolotskihhis Marko Luhamaa mantlipärjat

Oma lemmiktehnikaid näidanud Saveli Bolotskihh on esimene Eesti karateka, kes on võitnud kadettide maailmameistrivõistlustel medali. Koju toodud U-16 vanuseklassi hõbe on pika ja usina töö viljaks.

"Ma olen endaga rahul. Tegin selle medali nimel väga palju tööd. Ma teen nädalas vähemalt kuus kuni kaheksa trenni," rääkis Bolotskihh.

Budo spordiklubis harjutava 15-aastase Bolotskihhi treeneriks on Aleksandr Zõkov, kes usub, et tema õpilane on hea närviga ja ületanud kiirest kasvuperioodist tekkinud mured.

"Kindlasti on tal väga hea kiirus, tehnika on samuti väga hea. Tal oli vahepeal selline probleem, et kasvas liiga kiiresti. Praeguseks on ta 191 sentimeetrit pikk. Kasvamine mõjutas tema tehnikat, kuid nüüd on kõik paigas. Tal on väga kindel psüühika. Kui ta võistlustele läheb, eks tal väike närv on ikka sees, aga üldjuhul on ta väga kindel," avaldas Zõkov.

Zõkov loodab üheksanda klassi koolipoisist kasvatada tugeva raskekaallase, kellest saaks varasema maailmameistri Marko Luhamaa mantlipärja. "Me teame, mida on vaja. Vaja on jõudu loomulikult, et ta kasvaks. Kui teeme seda õiges vormis, siis ma arvan, et meil tuleb hea väga raskekaallane."

Eesti karate föderatsiooni president Toomas Vitsut kinkis noorele medalimehele treeningpäeviku, kuhu kribida uued mahud ja sihid.