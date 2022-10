Kloppi sõnul jääb Diogo Jota jalgpalli MM-ilt eemale

Pühapäeval toimunud liigamängus, kus Liverpool võitis 1:0 Manchester Cityt, vahetati 25-aastane portugallane viimastel minutitel välja.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp ütles, et Jota jääb palliplatsilt "pikaks ajaks eemale".

"See on päris tõsine säärelihase vigastus. Kurb uudis Jotale, meile ja Portugalile," lisas Klopp.

"Ta on uskumatult tark poiss. Ma arvan, et ta teadis seda, kui me ta platsilt ära kandsime," ütles Klopp. "Möödusime teineteisest pärast mängu ja ta selgitas juhtunut. Ma arvan, et ta teadis, et asi on tõsine ja võib tema MM-i päris palju mõjutada."

Jota kirjutas sotsiaalmeedias: "Nii hea õhtu Anfieldil lõppes minu jaoks kurvalt. Viimasel minutil varises üks mu unistustest kokku," ütles Jota, viidates sellega novembris algavale MM-ile.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible

You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1