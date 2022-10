Eesti esimese videokohtunike koolituse läbib 25 õigusemõistjat

Järgmisest hooajast on kõikidel jalgpalli Premium liiga mängudel ametis video- ja abivideokohtunikud, kelle koolitamist alustab Eesti Jalgpalli Liit (EJL) tänavu novembris. Koolituse järel teenivad videokohtunikuga mängude teenindamiseks litsentsi 25 õigusemõistjat.

"Huvi videokohtuniku koolitusel osalemiseks oli suur ja saime vajaliku grupi kiiresti täis. Hea meel on näha, et meil on üha suurem hulk kõrgete sihtidega ja motiveeritud kohtunikke, kes ennast uues rollis teostada tahavad" märkis EJL-i kohtunike osakonna juhataja, videokohtunike üks koolitajatest Hannes Kaasik.

Novembrist saab videokohtuniku (VAR) väljaõppe 11 õigusemõistjat, kes on praegused Premium liiga või selle arengugrupi väljakukohtunikud: Juri Frischer, Joonas Jaanovits, Jagnar Jakobson, Kevin Kaivoja, Andrei Karhu, Karl Koppel, Kristo Külljastinen, Kristjan-Eric Lääne, Rasmus Maalinn, Grigori Ošomkov ja Tanel Üprus. Koolituse järel saavad nad litsentsi, mis on seni Eestis vaid Kristo Tohveril ja mis on vajalik mängude teenindamiseks nii VAR-ruumis kui väljakul. Lisaks neile läbivad koolituse vähendatud mahus Marko Liiva, kes litsentseeritakse ainult videokohtunikuna, ning Martti Pukk, kes litsentseeritakse ainult väljakukohtunikuna.

Paralleelselt koolitatakse tulevasi abivideokohtunikke (AVAR), kelleks saavad 12 praegust Premium liiga abikohtunikku. Tulevastest abivideokohtunikest alustavad koolitusega Risto Eelmaa, Aron Härsing, Erkko Liiv, Veiko Mõtsnik, Egerd Pajustik, Jaan Roos, Tauno Rämson, Sander Saga, Lauri Salei, Petteri Schultz, Riivo Stolts ja Thor Vaas. Lisaks neile osalevad vähendatud mahus koolitusel kõik ülejäänud Premium liigas mänge teenindavad abikohtunikud ja vaatlejad, et neil oleks parem arusaam videokohtunikega toimuvate mängude protseduuridest. Abikohtunikud ja vaatlejad mängude teenindamiseks eraldi litsentsi ei vaja.

Koolitus saab avapaugu tänavu novembris ning kestab neli kuud. Väljaõppe maht on veidi enam kui 60 tundi, mille jooksul viiakse läbi loenguid, teoreetilisi ja praktilisi ülesandeid ning süsteemi katsetatakse Taliturniiri mängudel. Koolitus leiab aset tihedas koostöös FIFA-ga, Eestis on videokohtunike koolitamise õigus endistel tippkohtunikel ja praegustel UEFA kohtunike vaatlejatel Uno Tutkil ja Hannes Kaasikul. Aprillis algab uus koolitus, mille järel saavad VAR-iga mängude teenindamiseks vajaliku litsentsi järgmised kuus praegust väljaku- ja abikohtunikku.

2023. aastast alates määrab EJL igale Premium liiga mängule videokohtuniku ja abivideokohtuniku, kes viibivad A. Le Coq Arenal spetsiaalset videokohtunike jaoks välja ehitatud keskuses. Keskus võimaldab samaaegselt teenindada kolme vastasseisu, kus on ametis videokohtunikud.