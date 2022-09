Itaalia pääses Ungari arvelt Rahvuste liiga finaalturniirile

Suurepärases hoos Ungari alistas juunis Inglismaa 4:0, sai nädala lõpus võõrsil Saksamaast jagu 1:0 ning alustas esmaspäevast kohtumist teadmisega, et Itaaliaga viigistamine viiks nad Hollandis toimuvale finaalturniirile.

Itaalia kordas aga juuni alguses Cesenas tehtut ning Giacomo Raspadori 27. ja Federico Dimarco 52. minuti väravad tõid neile võõrsilvõidu. Itaalia lõpetas 11 ja Ungari 10 punktiga. "70 minutit mängisime suurepäraselt, viimased 20 minutit ei meeldinud mulle nii väga. Meie jaoks on tähtis, et jõudsime teistkordselt Rahvuste liiga finaalturniirile, aga kahjuks ei muuda see eelmisi tulemusi," vihjas Itaalia peatreener Roberto Mancini sellele, et koondist ei näe talvisel MM-il.

A-divisjoni kolmanda grupi teises samal ajal toimunud mängus ei löönud Inglismaa ja Saksamaa avapoolajal väravaid, kuid teine kolmveerandtund lõppes koguni 3:3 viigiga. Põnevusmängus viisid Ilkay Gündogani ja Kai Havertzi väravad külalismeeskonna 67. minutiks 2:0 juhtima, Luke Shaw ja Mason Mount vastasid 72. ja 75. minutil ja Harry Kane'i penalti tõi 83. minutiks tabloole hoopis Inglismaa 3:2 edu, kuid Havertzi tabamus neli minutit hiljem vormistas lõppskooriks viigi. Inglased mängivad järgmisel Rahvuste liiga hooajal B-divisjonis.

Rumeenia alistas B-divisjoni kolmandas grupis esikoha kindlustanud Bosnia küll 4:1, aga kuna Soome võitis 2:0 Montenegrot, langevad rumeenlased siiski järgmiseks hooajaks astme võrra madalamale. C-divisjoni neljandas grupis võitis edasipääsu juba taganud Gruusia 2:1 Gibraltarit ja Bulgaaria 1:0 Põhja-Makedooniat.