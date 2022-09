Prantsusmaa sai Rahvuste liigas esimese võidu, Läti esimese kaotuse

Esimene poolaeg lõppes 0:0. Prantsusmaa avavärava lõi 56. minutil Kylian Mbappe. Üheksa minutit hiljem oli Antoine Griezmanni hea söödu järel täpne Olivier Giroud.

Sama alagrupi teises kohtumises võitis Horvaatia 2:1 alagrupi liidrit Taanit ning asus ise seejärel alagruppi juhtima. Avavärava lõi Borna Sosa. Christian Eriksen viigistas 77. minutil seisu, kuid kõigest kaks minutit hiljem oli Horvaatia taas täpne, kui tabamuse sai kirja Lovro Majer.

Horvaatia juhib alagruppi kümne punktiga. Taani hoiab üheksa punktiga teist kohta. Prantsusmaa tõusis kolmandale kohale ning neil on kogutud viis punkti. Austria langes neljandaks, jäädes prantslastest maha vaid punktiga.

C-divisjoni esimeses grupis mängisid Leedu ja Fääri Saared 1:1 viiki. Türgi ja Luksemburg ei suutnud samuti paremat välja selgitada ning kohtumine jäi 3:3 viiki.

Türgi jätkab alagrupis liidrina 13 punktiga. Luksemburg on kaheksa punktiga teisel kohal. Fääri Saared on kogunud viis punkti ning Leedu teenis oma esimese punkti ja on neljandal kohal.

D-divisjoni esimeses grupis sai Läti koondis esimese kaotuse, kui 1:2 jäädi alla Moldovale. Läti juhib alagruppi 12 punktiga. Moldova jääb neist maha kahe punktiga. Samas alagrupis oli Andorra 2:0 parem Liechtensteinist. Andorra on seitsme punktiga kolmandal kohal ning Liechtensteinil on punktiarve avamata, olles viiest mängust kõik kaotanud.