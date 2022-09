Viienda EM-tiitli võitnud Saar: konkurents on aastatega tugevamaks läinud

"Võistlusele vastu minnes oli suhteliselt põnev seis veel, edu teiste ees ei olnud eriti suur. Aga viimane etapp läks plaanipäraselt ja sain viienda tiitli kätte, väga õnnelik selle üle," rõõmustas Saar.

"Meil üks etapp on kolmesõiduline, iga sõit annab 25 punkti ja etapile vastu minnes edu oligi 25 punkti, nii et eksimisruumi väga ei olnud. Oleks üks mingi probleem olnud, siis oleks kohe olnud väga tasavägine," jätkas ta. "Esimeses sõidus sain kohe stardivõidu ja lähim konkurent kukkus, sain kohe rahulikumalt võtta ja kindlalt lõpuni tulla, punktid kätte saada. Teises sõidus oli vaja vaid ühte punkti, et meistritiitel kindlustada ja sellega sain ka ilusti hakkama. Nii et üks sõit enne lõppu tuli juba tiitel ja viimasesse sõitu sain minna number 1 plaadiga."

"Konkurents on aastatega tugevamaks läinud, aga enda hooaeg on olnud stabiilne, juba esimene etapp läks nii hästi, sai hea alus pandud hooajale. Ja sealt edasi samamoodi – mingeid tehnilisi viperusi ei olnud ja selle võrra oli tiitli püüdmine hoopis lihtsam," lisas ta.

Küsimusele, kas viies Euroopa meistritiitel oli emotsionaalselt ka kuidagi teistsugune, vastas Saar: "Tiitlivõitmise emotsioon on minu jaoks olnud alati sama. Kui lõpuks medali kaela saad, siis kuulda Eesti hümni pjedestaalil on midagi võrratut ja selle nimel ma seda spordiala teen. Vahet ei ole, mitmendat korda ma selle võitsin, enda enesetunne ja emotsioon on olnud igal aastal sama."

Kas konkurendid vaatavad eestlast juba sellise pilguga, et ta on legend? "Ise selline tagasihoidlik ja vaikne poiss, eriti ei taha niivõrd palju tähelepanu, ei ole võib-olla sellise pilguga vaadanud," muheles Saar. "Kui tiitel tuli üks sõit enne lõppu, oli võimalus panna ka number 1 plaat ette, aga enda enesetunne ei lubanud niimoodi teiste ees hoobelda."

"Motosport on niivõrd kallis spordiala, selle jätkamiseks on kindlasti vaja, et minu head toetajad oleksid minuga edasi," rääkis Saar tulevikuplaanidest. "Euroopast mujale vaadates on üks plaan minna äkki Ameerikasse, teha kaks-kolm starti seal, näidata ennast."