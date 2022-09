Himanen: oleksime võinud targemaid otsuseid teha

"Võtame kokku nii, et kui me mängime korra aastas ka sellise suurepärase võistkonnaga, siis läks aega natuke kohanemiseks. Ei läinud plaanipäraselt. Kui saime teise punase kaardi ja mängisime maailma top võistkonnaga ja teisel poolajal lasime lüüa endale ainult neli väravat - ei saa öelda, et see on väga hea, aga see on koht, kust tuleb edasi minna," sõnas Eesti naiste jalgpallikoondise peatreener Anastassia Morkovkina peale mängu.

Naiskonna peatreeneri sõnul võib rahule jääda sellega, et isegi kahe mängijaga vähemuses suudeti rünnakule minna.

"Kõik vahetused, kes läksid nii suure entusiasmiga ja saime rünnata ja isegi löögi teha. See on see, mis me võtame kaasa ja see emotsioon mängida üheksakesi top maailma võistkonna vastu," lisas Morkovkina.

Eesti naiskonna mängija Kairi Himaneni sõnul oleks pidanud tegema targemaid otsuseid ja rahulikumalt mängu ehitama.

"Olen tegelikult uhke tüdrukute üle, lõppseisu üle mitte. Oleksime kindlasti saanud mingeid momente rahulikumalt teha ja targemaid otsuseid. Oleksime võinud rahulikumalt ehitada ja näidata rohkem oskusi ning tehnilisi külgi," ütles Eesti koondise mängija Kairi Himanen.