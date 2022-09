Diacre ERR-ile: Eesti naiste jalgpall liigub õiges suunas, olge kannatlikud

Madame Diacre, olete ilmselt oma mängijate esituste ja kõigi väravate üle väga õnnelik?

Jah, muidugi, aga ütlesite ka ise [pressikonverentsil], et meie oleme favoriidid. Minu jaoks oli see õhtu normaalne. Mulle meeldis täna näha ka Eesti mängu, sest kohtunik polnud Eesti poolel ja arvan, et meie jaoks oli üheksa mängija vastu seetõttu ka lihtsam väravaid lüüa.

Kui vaatame suuremat pilti, siis kuidas on naiste jalgpall viimase viie aasta jooksul Prantsusmaal arenenud ja mis on olnud peamiseks faktoriks?

Prantsusmaa jalgpalliliidu plaan on klubisid aidata. Juhatus nõuab meeste profiklubidelt naiste võistkondade loomist, isegi kui see on raske, sest selleks on raha vaja. Nüüd on naisjalgpallurid Prantsusmaal profid, neile makstakse jalgpalli mängimise eest ja nende elukvaliteedi jaoks on hea, kui nad saavad jalgpallile keskenduda. See on suurim erinevus praeguse ja varasema vahel.

Kuidas Euroopa meistrivõistluste finaalturniir asju muutis? Kas see tõi inimesed koondise selja taha?

Mängisime võistkonnavaimu pealt. Meie jaoks oli hea kogemus jõuda poolfinaali, isegi kui tahtsime finaali pääseda. Ütlesin seda ka mängu [EM-i poolfinaali] eel mängijatele: me ei ole enam seesama Prantsusmaa koondis, nüüd mängime poolfinaalis. Olime nelja parema Euroopa koondise seas, nüüd peame taas kasvama, aga ka rasket tööd jätkama. Me ei ole enam sama naiskond, kes varem.

Lõpetuseks, millist nõu annaksite te väikeriikidele nagu Eesti? Kuidas saame meie oma naiste jalgpalli arendada nii tasemele kui populaarsusele mõeldes?

Populaarsus tuleb pärast taseme kasvu. Tuleb olla kannatlik. Minu jaoks on väga hea näha võistkonna eesotsas kahte naist [Eesti peatreenerid Anastassia Morkovkina ja Sirje Roops]. Tean ka Aleksandrat [FC Flora ja U-17 koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva], seega liigub Eesti minu jaoks õigel teel. Jätkake samal teel! Prantsusmaal ei tulnud tulemusi kahe-kolme-nelja aastaga, vajasime kasvamiseks aega. Olge kannatlikud, tehke kõvasti tööd ja edendage naistreenereid. Ka riik võiks anda mängijatele kasvamiseks abi, et nad saaksid arendada end nii inimeste kui mängijatena.