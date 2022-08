Eesti noored võitsid juunioride taipoksi MM-il kolm medalit

Juuniorite maailmameistrivõistlustest võttis osa üle 2000 sportlase 50 erinevast riigist.

Golubeva võitis kuni 42 kilogrammi (12-13 aastat) kaaluklassis maailmameistrivõistlustel esikoha, alistades finaalis Hollandi võitleja Serena Molenaari.

Revil Voit saavutas pronksmedali kuni 36 kilogrammi (10-11 aastat) kaaluklassis ja Arhip Paramonov sai kuni 34 kilogrammi (10-11 aastat) kaalukategoorias hõbemedali.

Samal areenil toimunud täiskasvanute IFMA suure slämmi võistlustel saavutas Karl-Joonatan Kvell kuni 75 kilogrammi meeste kategoorias kolmanda koha, kaotades poofinaalis Taimaa esindajale.

Kõik neli sportlast treenivad Leader Muay Thai klubis, mille peatreener on Aleksei Kurdin. Peatreeneri sõnul võib sportlaste saavutusega igati rahule jääda. Võistluste tase on väga kõrge ja seda ka sel aastal. Medalisaak on igapäevase raske töö ja noorte täieliku pühendumise tulemus.