Tilga: olen üritanud paar viimast nädalat rohkem kvaliteedile rõhuda

Esmaspäeval, 15. juulil algavad kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused. Esimese päeva hommikul algab meeste kümnevõistlus, kus stardis ka kolm eestlast, kellest üks on Karel Tilga.

Tilga endale EM-iks ootusi seadnud ei ole, vaid tahab lihtsalt ühe ilusa kümnevõistluse kokku panna.

"Vorm on täitsa okei. Olen saanud viimased kuus nädalat teha ilma probleemideta. Ootusi endale väga erilisi ei pane. Tahaks lihtsalt siia tulla ja ühe ilusa võistluse kokku panna ja arvan, et see tulemus tuleb iseenesest," ütles Karel Tilga enne võistlust.

Viimased paar nädalat on Tilga keskendunud kvaliteedile ja teinud pigem vähem, kui kuskilt on midagi tunda hakanud andma.

"Kümme ala, millelegi rõhku ei ole väga aega panna. Kõike peab natuke nokitsema. Olen üritanud paar viimast nädalat rohkem kvaliteedile rõhuda ja natuke võib-olla vähem teha, kui midagi kuskilt hakkab tunda andma," sõnas Tilga.

Tilga sõnul on asjad tehniliselt välja tulnud, kuid emotsiooni ja adrenaliini on trennis raske juurde saada.

"Tehniliselt on kõik asjad enam-vähem välja tulnud. Kui saab sinna adrenaliini ja emotsiooni ka juurde, siis äkki tuleb midagi ilusat," kommenteeris Tilga.

Eestlane punkte ennustama ei hakka.

"Punkte ennustama ei hakka. Kui suudan kümnevõistluse ilusti lõpuni teha niimoodi, et kuskilt katki ei lähe, siis ma arvan, et punktisumma tuleb okei," ütles Tilga.