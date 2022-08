Hausenberg: eestikatel saadud vigastus andis ettevalmistusele kõva löögi

Hausenbergi sõnul on vorm hea, kuid palju läks kaotsi Eesti meistrivõistlustel saadud vigastuse tõttu.

"Purakas on vist hea. Kui aus olla, siis täpselt ei oska öelda, mis võib tulla. Eestikatel saadud vigastus andis ettevalmistusele päris kõva löögi. Kolm-neli nädalat ei saanud midagi teha. Selle puhkuse pealt on vorm väga hea. Palju läks kaotsi ka, aga ma arvan, et purakas on hea," ütles Hans-Christian Hausenberg enne võistlust.

Hausenberg on sel hooajal kaugust väljas hüpanud parimal katsel 7.85, mille ta saavutas Götzises.

"Pole trennis täishooga hüpanud. Olen ainult nelja sammuga hüpanud. Põrge tundub väga hea ja kaalu sain samaks, mis talvel oli. Jõusaali tulemused selle kaalu pealt on kõvasti paremad. See nädal sain joosta täiskiirusega," sõnas Hausenberg ERR-ile.

"Mul pinget ei ole. Lähen nautima ja annan endast kõik, mis mul praegu anda on. Loodan, et see tulemus viib finaali," kommenteeris Hausenberg.

Hausenberg on võistlustules esmaspäeval, 15. augustil kell 13.10, kui algavad kaugushüppe kvalifikatsioonivoorud.