Uibo: loodame kõike natukene paremini teha

Esmaspäeval, 15. juulil algavad kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused. Esimese päeva hommikul algab meeste kümnevõistlus, kus stardis ka kolm eestlast, kellest üks on Maicel Uibo.

"Selle hooaja neljas kümnevõistlus nüüd tulemas. Viimane aasta, kui neli kümnevõistlust tegin, oli pea 10 aasta tagasi, et selles suhtes tuleb huvitav. Kümme ala ees ja lähen igal alal parimat andma," kommenteeris Uibo enne võistlust.

Kergejõustiku MM-ist on möödas umbes kolm nädalat. Selle ajaga on Uibo mõned alad veel paar korda läbi teinud, kuid ütleb, et ega selle ajaga väga palju muuta ei saa.

"Pigem lihtsalt mõned alad paar korda läbi tehtud. Natuke sai puhatud. Kolm nädalat läheb suhteliselt kiirelt. Väga selle kolme nädalaga midagi ei tee," lisas Uibo.

Eestlase sõnul oli stabiilsus MM-il enam-vähem okei. EM-il loodab ta igas alas natuke juurde panna.

"Stabiilsus oli MM-il enam-vähem okei. Loodame kõik jälle natukene paremini teha. Vähemaga ei saa võistlusele peale minna," sõnas Uibo.

Uibo arvates võib medalihind olla umbes 100 punkti vähem, kui oli MM-il.

"Medal ma arvan MM-iga võrreldes 100-150 punkti võib vähem medalihind olla. Mis iganes ta MM-il oli, sellest 100 punkti vähem," ütles Uibo.