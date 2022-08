Õiglane: arvan, et 8400 annab medali

"Tehnilisi alasid olen rohkem nokkinud ja ajus natuke korrektuure teinud. Ei ole mõtet nii palju mõelda ja muretseda oma resultaatide ja tulemuste üle. Pigem minna võistlusele ja teha oma asja. Ma arvan, et MM läks natuke nahka sellepärast, et tahtsin palju rohkem, kui ma reaalselt tol hetkel olin võimeline. Ma arvan, et põlesin läbi. Nüüd olen hoopis teise mentaliteedi peal. Olen jalga hoidnud ja head vormi säilitanud. Pigem arvan, et olen paremaks läinud," ütles Janek Õiglane enne võistlust.

Õiglase sõnul on terve hooaeg keeruline olnud, kuid jalg on enne võistlust väga heas seisus.

"Terve hooaeg on kergelt hell olnud. See oligi üks põhjus, miks ma MM-i ei lõpetanud. Teadsin, et kui lõpuni panen, siis võib olla piiri peal EM-ile saamine. Praegu on jalg väga hea ja olen valmis võistlema," sõnas Õiglane.

MM-il ebaõnnestus Õiglasel just kettaheide, kuid mehe enda sõnul on ta selles alas enesekindluse tagasi saanud.

"Kaks trenni peale seda oli küll väga keeruline trennis hakkama saada. Kõik kohad logisesid ja ei olnud enesekindlust. Kui ma Eestisse tagasi tulin, siis on kaks trenni mõnusalt läinud ja enesekindlus on tagasi tulnud," ütles Õiglane ERR-ile.

Õiglane usub, et 8400 punkti annab EM-il medali.

"Vaadates nimekirja, siis arvan, et 8400 annab medali. See on eestlastele täitsa võimalik. Kõik kolm meest on üle 8400 teinud. Kui ikkagi asi kokku panna, siis keegi võib meist kolmest medalile tulla," lisas Õiglane.