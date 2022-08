EM-i sümboolsesse koosseisu valiti viis sakslannat ja neli inglannat

UEFA vaatlejad valisid koosseisu 4-3-3 formatsiooni järgi. Väravavahiks valiti Inglismaa puurilukk Mary Earps, kes lasi kuue kohtumisega enda selja taha lüüa kaks palli.

Kaitsjatest pälvisid tunnustust Giulia Gwinn ja Marina Hegering (mõlemad Saksamaa), Leah Williamson (Inglismaa) ja Sakina Karchaoui (Prantsusmaa). Poolkaitsjatest teenisid koha Aitana Bonmati (Hispaania), Keira Walsh (Inglismaa) ja Lena Oberdorf (Saksamaa), kes pälvis ka parima noormängija tiitli.

Ründeliini moodustavad Klara Bühl ja Alexandra Popp (mõlemad Saksamaa) ning Beth Mead (Inglismaa), kes valiti ka turniiri parimaks mängijaks. Ühtlasi olid Mead ja Popp kuue väravaga turniiri parimad väravakütid.

Introducing the official for #WEURO2022



Selected by UEFA's Technical Observer panel



Who would make your starting XI?