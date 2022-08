VIDEOD | Kuldsed inglannad võeti Londonis lippude lehvides vastu

Inglismaa alistas pühapäevases finaalis lisaaja järel 2:1 Saksamaa ning võitis oma esimese suurvõistluste tiitli. Viimati võidutses Inglismaa jalgpallikoondis suurturniiril aastal 1966, kui meeskond krooniti maailmameistriks.

Tunamullu FIFA poolt maailma parimaks naismängijaks nimetatud Lucy Bronze sõnas Trafalgari väljakul korraldatud vastuvõtul: "see on järjekordne trofee ja neist kõigist selgelt parim. Aga ühe tiitli oleme järgmisel aastal võimelised veel võitma," vihjas paremkaitsja järgmisel aastal Austraalias ja Uus-Meremaal toimuvale naiste MM-ile.

"Turniiri pärand sai selgeks juba enne finaali: kõik, mida oleme teinud naiste ning noorte tüdrukute jaoks, kes saavad meist inspiratsiooni leida. Inglismaa on korraldanud suurepärase turniiri ja me oleme mängu muutnud nii siin riigis kui loodetavasti kogu Euroopas ja maailmas," sõnas koondise kapten Leah Williamson.

Kuldset koondist õnnitles teiste seas ka kuninganna Elizabeth II. "Teie edu ulatub trofeest palju kaugemale: olete eeskujuks tüdrukutele ja naistele nii täna kui tulevikus. Loodan, et mõju, mida oma alale olete avaldanud, valmistab teile sama palju uhkust, kui tulemus," avaldas monarh.

Lionesses lift the #WEURO2022 trophy in Trafalgar Square pic.twitter.com/wcrmVVTpWA

Trafalgar Square



A sea of red and white is waiting to welcome the #WEURO2022 champions. #LionessesLive pic.twitter.com/U8JMJfLTKR