Robin Kool ja Faze Clan teenisid järjekordse suurturniiri võidu

Faze Clan alistas finaalis maailma edetabeli esinumbri Natus Vincere 3:2 (16:13, 13:16, 16:19, 16:9, 16:14). Tiitlimängus jäi Kool pigem oma tiimikaaslaste varju ja lõpetas matši 1.00 reitinguga. Põhiraskust kandsid lätlane Helvijs "broky" Saukants (1.19) ja norralane Havard "rain" Nygaard (1.17).

Turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks valiti Natus Vincere staar Oleksandr "s1mple" Kostyliev.

Kool ja Faze pälvisid tänavu neljanda suurturniiri võidu. Lisaks maikuus võidetud Majorile näitas Faze võimu ka ESL Pro League'i 15. hooaja põhiturniiril ja IEM Katowicel. Kunagi varem pole ükski tiim ühel hooajal võitnud nii Majori kui ka IEM Katowice ja IEM Cologne'i turniirid.

#IEM Katowice 2022, The PGL Antwerp Major and now #IEM Cologne 2022!



A FEAT NEVER DONE BEFORE! THE BEST TEAM IN THE WORLD! @FaZeClan! pic.twitter.com/d6cFLvkt0Q