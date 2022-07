Taani peatreener: ebaõnnestumine EM-il valmistab meid hästi ette MM-iks

"Me tõmbasime lühema tiku Hispaania vastu, aga me oleme iga mänguga paremaks läinud. Kui me sedasi jätkame, siis ei ole MM-i alagrupimängud meile mingi komistuskivi," ütles Sondergaard pärast kaotust Hispaaniale.

"Mängijad tõestasid ennast Hispaania vastu. Kui me vaatame kõigest nende esitusi, siis on kõik suurepärane. Loomulikult oleme me pettunud. Õnne oli vaja, aga seda meil ei olnud," lisas Sondergaard.

Peatreener näeb veel suurt arenguruumi ning loodab selle täita järgmise aasta MM-iks. "MM-ini on kaua aega, aga aeg läheb kiiresti," ütles Sondergaard.

Ta lisas, et naiskonna noored mängijad said EM-il hea kogemuse, mis aitab järgmisel aastal palju maailmameistrivõistlustel.

#DEN head coach Lars Søndergaard ahead of the match vs #ESP on the importance of having a player like Pernille Harder:



"We want it to be the whole team that does it, but without such an individualist, such a leader, we would be a bad team."