VIDEO | Kerley tegi MM-i ajaloo kiireima eeljooksu

Tokyo olümpiamängude hõbe 100 m jooksus saatis oma vormi kohta tormihoiatuse. See oli kõigi aegade kiireim eeljooksus saadud aeg MM-i ajaloos.

"Kindlasti on varu olemas, see oli väga lihtne," ütles neljakordne olümpiavõitja Michael Johnson Kerley jooksu kohta.

"Ma vaatasin, kuidas Kerley seda võistlust jooksis ning see nägi välja nii lihtne ja enesekindel. Ta kontrollis jooksu algusest lõpuni ja jooksis 9,79. See on tema jaoks uskumatu aeg," ütles Johnson.

"See rada on kiire, selles pole kahtlust, kuid siiski hämmastav esitus," lisas ta.

Kerley võimas aeg sündis samal rajal, kus ta juunis jooksis isikliku rekordi ja maailma hooaja edetabelit juhtiva aja 9,76.

"See on vägev avaldus," lisas Johnson. "Olen Frediga koos aega veetnud ja ta on suurepärane tüüp. Tal on kindlasti annet. See tundus lihtsalt vaevatu. Siit tuleb tema enesekindlus ning seepärast on ta hetkel ka favoriit," sõnas Johnson.

