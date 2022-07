Rahvusvaheline kergejõustikuliit: kõiki viisaprobleeme ei saa lahendada

Paljudel sportlastel on esinenud probleeme viisadega, et USA-s toimuvatele maailmameistrivõistlustele jõuda.

"Me töötame viimase minutini, aga me ei suuda kõiki viisaprobleeme enne võistlusi lahendada," ütles Coe BBC-le.

Umbes sadakond sportlast, treenerit ja ametnikku ootavad endiselt, et nende juhtumid leiaksid lahenduse.

"Protsentuaalselt on nende hulk, kellel viisadega probleeme, väike, kuid see ei paranda olukorda nende jaoks, kes sinna gruppi kuuluvad," ütles Coe.

Mitmekordne maailmameister ja olümpiavõitja Michael Johnson ei ole korraldusega üldse rahul. "Selline asi ei juhtuks iial tõeliselt professionaalses spordis," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

This is ridiculous! It's been known US entry visa may be one of the most difficult and WA and the organizing committee didn't get ahead of this? #WCHOregon22 https://t.co/tl9kBdorAY