Prantsusmaa ründaja lahkus EM-ilt

Mängus Belgia vastu läks Katoto vahetusse juba 17. minutil. Hilisemad uuringud näitasid, et ründaja vigastas parema põlve esimest ristatsidet ning meniskit.

"Marie-Antoinette Katoto ei mängi edasistes mängudes turniiril ning lahkub naiskonna juurest," kirjutas Prantsusmaa jalgpalliliit oma kodulehel.

Katoto lõi klubihooajal 18 väravat 21 mänguga ning lõi Prantsusmaa avamängus Itaalia vastu samuti ühe värava.

Katoto asendati Ouleymata Sarriga, kellelt oodatakse järgmistes mängudes väga häid tulemusi.

Les mots sont difficiles, la déception et une certaine forme de rage sévissent en moi aujourd'hui. Cette blessure au genou n'est pas simple à encaisser, mais il faut relever la tête. Je vais me soigner et, avec l'aide des médecins, me remettre le plus rapidement possible. pic.twitter.com/jS8yPgfmyq