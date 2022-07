Island röövis võimsalt Prantsusmaalt punkte, kuid jäi alagruppi pidama

Enne mängu algust teadis Island, et neile piisab ka 1:0 kaotusest, kui samal ajal mängitavas mängus Belgia ja Itaalia vahel Belgia kaotab või mängib Itaaliaga viiki. Teise mängu võitis aga Belgia, mis tähendas, et Islandil oli kindlasti vaja võitu.

Mängu avavärav löödi juba 46. sekundil, kui Clara Mateo söödust leidis väravavõrgu Melvine Malardi löök.

Seis oli 0:1 kuni 12 lisaminutini teisel poolajal, mil Island teenis penalti ning realiseeris selle. Penaltipunktist oli täpne Dagny Brynjarsdottir.

Mängu lõpuvile kõlas kohe pärast realiseeritud penaltilööki ning ühest väravast Prantsusmaa vastu Islandile ei piisanud.

Mängu parimaks mängijaks valiti Prantsusmaa ainsa värava löönud Melvine Malard.

Selle mänguga sai selgeks, et Prantsusmaa võitis D-alagrupi seitsme punktiga ning pääses edasi veerandfinaali. Island jäi kolme viigimänguga kolmandale kohale ning nende jaoks sai turniir läbi.

Laupäeval kohtub Prantsusmaa veerandfinaalis Hollandiga ning seda mängu näeb kanalist ETV2 ning ERR-i spordiportaalist.