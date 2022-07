Inglismaa loodab, et peatreener saab veerandfinaalis naiskonda juhendada

EM-i viimases alagrupimängus Põhja-Iirimaa vastu oli Inglismaa peatreeneri ametis abitreener Arjan Veurink.

"Me vaatame lihtsalt päev korraga. Loodetavasti on ta esimesel võimalusel tagasi," ütles abitreener Veurink BBC-le.

Inglismaa poolkaitsja Fran Kirby selgitas, et peatreener on naiskonda virtuaalselt juhendanud ning palju tööd on juba enne ära tehtud.

"Me teame mänguplaani ja mida meist oodatakse ning me peame minema väljakule ja seda lihtsalt tegema," ütles Kirby.

"Loodetavasti nautis ta seda, kuidas palju väravaid lööme ning ta saab meiega taasühineda varsti," lisas Inglismaa naiskonna poolkaitsja.

Norway's record defeats:



July 2022: 0-8 vs. England

June 2021: 0-7 vs. The Netherlands



The coach on both those occasions? Sarina Wiegman. . #WEURO2022 pic.twitter.com/i51mQDGQLH