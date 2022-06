Vesik: Tiisaar ja Nõlvak on üsna lähedal, et võita selle aasta EM-ilt medal

Eesti rannavõrkpallurid Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar jõudsid Roomas MM-turniiril veerandfinaali. Nende treeneri Rivo Vesiku sõnul on nad üsna lähedal, et võita kasvõi selle aasta EM-ilt medal.

"Maailmatase algab, kui oled parima 50 hulgas. Nõlvak ja Tiisaar on juba seal.

Mingid sammud on võimalik veel juurde panna, et mängida tugevamate meeskondadega," sõnas rannavolleduo treener Rivo Vesik.

"Seda kogemust, mis nad siin MM-il said, seda trennides ei saa. Arvan, et nad on üsna lähedal sellele, et võita kasvõi selle aasta EM-ilt medal," sõnas Vesik.

Eesti rannavolleduo tugevamateks külgedeks peab Vesik Tiisaare blokki ja Nõlvaku mängulugemise oskust. "Mardi blokk on väga hea. Viimased paar aastat on olnud maailma parimate blokeerijate seas. Kusti Nõlvaku mängulugemine kaitses on ka maailmatasemel. Kõige suurem puudujääk on neil oma rünnak. See jääb aeg-ajalt ühekülgseks," lisas Vesik.