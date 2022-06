Nõlvak: minu rünnak oleks võinud olla parem

"Minu rünnak oleks võinud olla parem," ütles Nõlvak kohtumist analüüsides Volley.ee vahendusel. "See, mida suutsin muudes elementides teha, püsida, need õnnestusid hästi, aga rünnakul ma seda täna veel ei leidnud.

"See on üks koht, mis tuleb ka üles otsida ja võtta kasutusele ja siis saame paremaks!"

Kuidas õnnestus suure mängu nautimine eestlastel? Või oli sedapuhku närvipinge suur ega lubanud lustida? "Lõbus oli küll, natuke käis mul see üles-alla," ütles Nõlvak.

"Ebaõnnestumised viisid mul seda lustakust alla, pidi tööd tegema, et üles tõmmata, natuke lasin mõjutada rünnakutest, mis vastased kätte said."

Poolfinaali pääsenud Vitor Felipe kiitis vastaseid. "Eesti võistkond on väga tugev. Neil on hea blokk ja kaitse," tunnustas 31-aastane rannavõrkpallur. "Mul on hea meel näha nende edasiliikumist."

"Ise tahtsin nautida ja mängida oma parimat mängu, olen praegu nii õnnelik! Olen MM-il esimest korda poolfinaalis. Nüüd tahan medalit, annan endast parima. Ja üritan lihtsalt mängu nautida."

MM-debüüt osutus eestlastele siiski edukaks, eesmärgiks seatud koht esikaheksas sai täidetud. Kõik veerandfinaali kaotajad jäävad jagama viiendat kohta ning on teeninud auhinnarahana tiimi peale 18 000 USA dollarit.

Tiisaar ja Nõlvak kordasid sellega Eesti parimat tulemust rannavolle MM-il, Kristjan Kais ja Rivo Vesik on saavutanud viienda koha kahel korral (2005 ja 2007).